Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitingine katılanların sayısını 80 bin olarak açıkladı Erdoğan, meydanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti. Türkiye Cumhurbaşkanı, mitinge katılanların sayısının 80 bin olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında mitinglerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Erdoğan'ın son durağı Antalya oldu. Burada toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, partisinin imza attığı projeleri ve vaatleri sıraladı.

Mitinge katılım 80 bin

Turgut Özal Spor Salonu önündeki mitingde konuşan Erdoğan, katılımla ilgili de açıklamada bulundu. Erdoğan, miting alanını dolduranların sayısını 80 bin olarak açıkladı.

"On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber"

Türkiye Cumhurbaşkanı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Antalya'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.



Şu anda katılım nedir diye sordum. Verilen rakam 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber.

'Yeniden Antalya' vurgusu yaptı

31 Mart seçimlerine az bir süre kaldığını anımsatan Erdoğan, "Ana kademe, kadın kolları, gençler, Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta hazır mıyız, yeniden Antalya diyor muyuz?" diye sordu.