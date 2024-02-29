Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya geldi.

İHA

Antalya Havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü karşıladı.

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'nun bu sene üçüncüsü düzenleniyor.

148 ülkeden liderler ve temsilciler katılıyor

Antalya Diplomasi Forumu'nda toplam 148 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)