Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yapması gereken belediyeciliği de biz yapıyoruz Antalya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda şehre yapılan yatırımlardan bahsetti. Erdoğan daha sonra Antalya'nın turizmdeki önemine değinerek, "Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa, sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi.

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gezilerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Antalya'da vatandaşlara seslendi.

"CHP'nin burada bir yatırımı var mı, yok"

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kente doğru düzgün bir yatırım yapmadığını söyleyen Erdoğan, son 21 yılda şehirde hayata geçirilen projelerden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda Antalya'ya 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP'nin burada bir yatırımı var mı, yok. Yaparsak yine biz yapacağız. Şehrimizde üniversite sayısını 5'e yükselttik. 116 adet spor tesisi inşa ettik. 66 sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtasıyla 5 bin 570 konutun yapımını tamamladık. 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa, sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak"

Antalya'ya yapılacak projelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekleyen Erdoğan, daha sonra şehrin turizmdeki önemine değindi.

Erdoğan, "Antalya'nın dört bir yanında yapımı devam onlarca yol projesi var. Bunları da birer birer hizmete alacağız. Antalya'ya 21 baraj, 104 taşkın koruma tesisi, 20 hidroelektrik santralini de kazandırdık. Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa, sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak." şeklinde konuştu.

"Antalya turizmiyle, tarımıyla, insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sevgili Antalyalılar, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sordum şu anda katılım nedir diye. Verilen rakam şu, 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. 31 Mart'a hazır mıyız? Yeniden Antalya diyor muyuz? Ben size inanıyorum. Kumluca destan yazıyor, öyle mi? Kemer ne durumdasınız? Sağ olun, var olun. Antalya turizmiyle, tarımıyla, insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur veriyor. Antalya sadece artık turizmin ve tarımın değil diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline geldi. Antalya Diplomasi Forumu'nu izlediniz değil mi? Antalya artık dünyanın birleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerinin artmasına katkı sağlıyor.

"Bu ülkeyi çöpten çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz"

Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik. Hesaptan kaçanlara 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz? Antalya 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Bu kardeşiniz, Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı, başında. Cumhur İttifakı olarak kabine bizde mi? Cumhur İttifakı ve hükümet olarak iş başında olduğumuza göre 31 Mart'ta yerel yönetimi bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi çöpten çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

CHP-DEM Parti iş birliğine yüklendi: Yalan bunların ağzına yuva yapmış

Siyasi hayatımız boyunca hep ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız anlayışına sıkı sıkıya bağlı kaldık. Ama ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki, bir türlü ıslah olmuyor, bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya vesayetçilerden, ya darbecilerden, ya emperyalistlerden son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni genel başkanı, seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor; gerçek niyetinizi saklayın diyor. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Milleti kandırın diyor.



Dürüst davranın demiyor da maskelerinizi takın sakın çıkarmayın diyor. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların niyeti biliyor. Sandıkta hesaba çekilecekleri gün yaklaştıkça ayakları titriyor. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar. CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile DEM'lendi. İttifak yaptı. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da utanmadan DEM'le ittifakımız yok diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar.

"Biz ne yapıyorsak alın terimizle yapacağız, ne kazanıyorsak emeğimizle kazanacağız"

Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz. Biz ne yapıyorsak alın terimizle yapacağız, ne kazanıyorsak emeğimizle kazanacağız. Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa, sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak.

"Bizimle yarışacak kimseyi tanımıyoruz"