Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda partililerin şarkılı tezahüratına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi.

AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoşkulu kalabalık tarafından tezahüratlarla karşılandı.

PARTİLİLERİN TEZAHÜRATINA DAYANAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdük biz yollarla" şarkısını söyleyerek kendisini tezahürat eden partililere dayanamadı.

ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Şarkıya eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor" sözlerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da partililerle birlikte şarkı söyledi VİDEO



