Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antonio Guterres’i kabul etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya savaşından sonra barış için harcadığı çaba dünyanın takdirini toplamıştı.

Erdoğan, bu doğrultuda diplomasi trafiği kapsamında kabullerine devam ediyor.

Erdoğan, son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Guterres yarın Putin ile görüşecek

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, Ankara'yı ziyaretinin ardından yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da ise Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşeceği açıklanmıştı.