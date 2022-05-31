Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araçta giderken hem araba kullanıp hem sigara içenleri görünce, sürücüleri sigarayı atmaları için işaretle uyardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle bir araya geldi.

Buluşmada Cumhurbaşkanı, gençlerin araçta sigara içilmesini yasaklayan Avrupa ülkelerindeki istatistikleri hatırlatması üzerine Türkiye'deki araçta sigara içme yasağına değindi.

"Hem arabayı kullanıyor hem sigara içiyor"

Erdoğan, "Bizde de araçta sigara kullanmak yasak ama bu yasağa herkes uyuyor mu? Maalesef. Bazen araçta giderken bakıyorum hem arabayı kullanıyor hem de bir yandan sigara içmeye devam ediyor.





"Şunu at diye işaret ediyorum"

Ben tabi arabadan işaret ediyorum; 'şunu at at' diye ama hiç umurunda değil. O yine içmeye devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan araçta sigara içenlere tepkisini anlattı VİDEO

Stadyumlarda kötü tezahürat, sigara ve alkol kullanımı

Programa katılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in stadyumlarda sigara içildiğine dikkat çekmesi üzerine Erdoğan buradaki tablodan rahatsızlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı stadyumlarda hem kötü tezahürata hem de sigara ve alkol kullanımına ilişkin gözlemlerini aktardı.

Erdoğan, "Hanımları da stadyumlara alalım hani hanımları alınca erkekler olumsuz tezahüratta bulunmazlar... Ama nerde! Yine aynen devam ettiler. Hiç ara verilmedi. Sigaraya gelince, sigara konusunda ise stadyumlarda kadını da erkeği de sigaraya devam ettiler.

Onunla da kalmıyor. Bu kurusu, sulusu da var. Yanında şişelerle içeriye girip orada bira ise bira, orada içenler var. Bunların kime zararı var. Sporcuları izleyeyim diye stada gelenlere zararı oluyor." dedi.

"Elektronik sigara aldatmaca"

Elektronik sigara konusunu da gündeme getiren Cumhurbaşkanı, "Elektronik sigara vs diyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Elektronik sigara denilen, öbüründen daha farklı değil.

"Nargile daha az zararlı değil"

Çok acımasız aslında, zarar vermeye devam ediyor. Hem keseye hem vücuda, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil.

Tam aksine çok daha fazla zararı var, bu zarardan da milletimizi kurtarmak için ona yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz. Onu da başarmamız lazım." dedi.

"Elon Musk'a biraz da buraya para harca diyeceğim"

Bir gencin tütün kullanımı konusunda dijital medya ile birlikte gelinen noktaya dikkat çekmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı, "Elon Musk ile ilk buluşmamda diyeceğim ki 'Şu sigara tüketimine karşı da biraz para harca.' İsabetli olur değil mi? Çok büyük paralar harcıyor değişik yerlere.

Biraz da bununla mücadeleye harcarlarsa hele hele ABD'den başlayıp tüm dünyaya bu işi çok çabuk başarırız. Ama dijital ile bunun propagandası içimizi zora sokuyor. Ama ne olursa olsun biz ğlkemiz için gereği neyse bunu yapacağız" dedi.