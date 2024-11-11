Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Ligi Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

ZİRVENİN YAPILACAĞI ALANA GEÇTİ

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana geçti.

AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

Erdoğan, zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Aile fotoğrafı çekiminde Erdoğan’ın solunda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, sağında ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yer aldı.

GENİŞ BİR HEYET EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.

AÇILIŞ KONUŞMASINI SELMAN YAPACAK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.