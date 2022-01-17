Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk meclisinde FETÖ'ye karşı uyardı

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisine hitap etti.

Resmi ziyareti kapsamında Arnavutluk'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde konuşma yaparak Arnavutluk ile olan ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.

FETÖ'nün Arnavutluk'taki faaliyetlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüyle mücadelede dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FETÖ DARBEYE TEŞEBBÜSTEN 5 YIL SONRA BİLE ARNAVUTLUK’TA MEVCUDİYETİNİ DEVAM ETTİRİYOR"

Türkiye olarak bazı hassasiyetler olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; “Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak demokrasimize kast eden, meclisimizi bombalayan, insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütü ile mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef bu örgütün mensupları ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten 5 yıl sonra bile Arnavutluk’ta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor. Sizlerden şu hususu asla unutmamanızı istiyoruz. ‘Gerçek dost acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir.' FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karışınıza çıkarsa çıksın bu yapı, tıpkı zehirli bir yılan gibi eninde sonunda kendisine kol kanat gerenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Türkiye’de olduğu gibi, buradaki FETÖ’yle iltisaklı kurum ve çevrelerinde gizli gündemleri olduğundan vakti, saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya sereceklerinden zerre kadar şüpheniz olmasın. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı pek çok ülke gibi, Arnavutluk’un milli güvenliği için de bir tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğinize o derece güvenle bakabilirsiniz. Derhal harekete geçmezseniz bu yapının ülkemizde teşebbüs ettiği alçak girişimlerin benzerlerinin burada da tekrarlanması kaçınılmazdır. Biz bu hakikati ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Sizlerin de aynı akıbete uğramamanız için bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telakki ediyorum. Arnavutluk’tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekûn harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz. İnşallah bir sonraki temasımızı bu konuyu artık gündemimizden çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk meclisinde FETÖ'ye karşı uyardı VİDEO

"FETÖ İLE VAKİT KAYBETMEKTEN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “Arnavutluk’tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekûn harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz.” ifadelerini kullandı.

"ARNAVUTLUK BİZİM GÖNÜL KOMŞUMUZDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk’la yapılmıştır. Ebedi Dostluk ve İşbirliği adını taşıyan bu anlaşma esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil, insandan insana olduğunu isar ediyor. Aramızda başka sınırlar olsa da Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz yaklaşık 6 asrı bulan köklü maziye dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanının 2013 yılında Türkiye’yi tek taraflı olarak Arnavutluk’un beş stratejik ortağından biri ilan etmesine değinen Erdoğan “Türkiye ile Arnavutluk, el ele verdiğinde Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz.” dedi.

"BALKANLARDAKİ KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR TÜRK DIŞ POLİTİKASININ İLK SIRALARINDA"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti; “Balkanlarda kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin ve bölgesel işbirliğinin temini Türk dış politikasının öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Malum Kosova birinci sırada ABD tarafından tanınmıştır. Bakanlar kurulu toplantısındaydım, o zaman başbakanım ve hemen anında ikinci olarak biz Kosova’yı tanıdık. O günden bugüne Kosova’nın dünyada tanınması mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Arnavutluk’un Balkanlardaki yapıcı rolünü takdirle takip ediyoruz. Tarihi bağlarımızın yanında NATO’daki müttefiklik hukukunda ilişkilerimizin güvenlik boyutunda önemli yere sahiptir. Balkanların ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan tek Balkan forumu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci çatısı altında Arnavutluk’la örnek bir dayanışma içindeyiz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ise dayanışma sergilediğimiz bir diğer bölgesel platformdur.”