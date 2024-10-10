Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edecek

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak.

BALKANLARIN EN BÜYÜK CAMİSİNİN AÇILIŞINI YAPACAK

Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE FORUM

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

GAZZE VE FİLİSTİN DE GÜNDEMDE

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

YERİNE CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10-11 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Arnavutluk Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ıncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.