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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Arnavutluk'a gitti.

Arnavutluk'ta resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası düzenlenen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmine değindi.

Ayrıca yaptığı her konuşmada unutmadığı gibi bu konuşmasında da Gazze'yi unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

"TİCARET HACMİMİZİ İLK AŞAMADA 2 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNE ÇIKARMAK İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR"

Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz.



Bu çerçevede, ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı, günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık.



Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi de 2021 yılında rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletilmesiyle sürdüreceğiz.

"DOSTANE İLİŞKİLERİMİZ BİR ASRIN ÖTESİNE UZANIYOR"

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor.

"İMZALADIĞIMIZ ANLAŞMALARLA İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETME İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021 yılında inşa ettiğimiz stratejik ortaklığımızı bugünkü istişarelerimizle daha da derinleştirdik. Geçtiğimiz şubat ayında Ankara'da düzenlediğimiz ilk konsey toplantımızda belirlediğimiz işbirliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk.



Ayrıca imzaladığımız ortak bildiriyle konseyimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığımızı vurguladık.



Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşmayla işbirliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk.

"ASKERİ VE EĞİTİM ALANINDAKİ İHTİYAÇLAR İÇİN GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ORTAK MÜCADELE"

Değerli dostum Başbakan Sayın Rama'yla FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile ortak mücadele konusunu da ele aldık. İnşallah bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleri ile mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz.



Sayın Başbakan'la küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz.

"GAZZE TÜM İNSANLIĞIN ORTAK UTANICIDIR"

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık.



Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım, tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum.

"NAMAZGAH CAMİİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yine bugün değerli dostum Sayın Edi Rama'yla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın desteğiyle Türk halkının Arnavutluk'taki Müslüman kardeşlerine hediyesi olan Namazgah Camii'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balkanların en büyük camisi olan bu güzide eser, İslam'ın yüce değerleri olan barış ve birlik duygusunun yeşereceği bir ibadethane olacaktır.



Bu düşüncelerle Başbakan Sayın Rama başta olmak üzere tüm Arnavut dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum ve değişik alanlarda, askeri, siyasi, ekonomik, ticari, bütün bunların yanında turizme yönelik attığımız ve atacağımız adımlarla istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasıyla Tesis Edilen Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı'nı da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anila Denaj imzaladı.

Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi imza altına aldı.

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta Akademik Şube ve Programlar Açmasına İlişkin Protokol ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu tarafından imzalandı.