Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARNAVUTLUK'UN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi halklarımızın refahını artırtacak bir adım olarak görüyoruz. Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un ihtiyaçlarının karşılanması için gereken desteği vereceğiz.

"NETENYAHU HÜKÜMETİ KÜRESEK DÜZENİ TEHDİT EDER HALE GELDİ"

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz.



Arnavutluk'un Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin toprakları ve Lübnan'daki İsrail mezalimi öncelikli konular arasında yer aldı.



Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi.



Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor.