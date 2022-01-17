Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta deprem konutlarını teslim etti

Meydana gelen depremin ardından Arnavutluk'ta yardım çalışması başlatan Türkiye'nin tamamladığı deprem konutlarının anahtarları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle teslim edildi.

Arnavutluk, 2019 yılında şiddetli bir depremle sarsıldı.

Deprem sürecinde ve devamında Türkiye, yardımlarını Arnavutluk'tan esirgemedi.

Arnavutluk'ta 500 deprem konutu inşa edilmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Arnavutluk'a gitti.

TOKİ tarafından Laç kentinde depremzedeler için inşa edilen konutlardan birindeki örnek daireyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan tören alanına geçti

ANAHTAR TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede inşa ettiği deprem konutlarının anahtar teslim törenine katılarak, Arnavutluk halkına ve konuklara seslendi.

"KARDEŞLER, KARDEŞLERİN İMDADINA ZOR ZAMANLARDA YETİŞİR"

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim.

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum.

Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz.

Aynı acıları pek çok kez yaşamış ülkenin insanları olarak depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır.

Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak için hemen harekete geçtik.

Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımlarına koştuk. Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişirler.

Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, bakanlığımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık.

Başbakan ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik.

Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım etmesi için bizzat görüşmelerde bulundum.

Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır."

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