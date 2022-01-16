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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'u ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'a gidecek.
    • AA
    • 16.01.2022 - 16:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'u ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın daveti üzerine yarın Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER KONUŞULACAK

    Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

    CUMHURBAŞKANI CAMİ AÇILIŞI YAPACAK

    Arnavutluk'ta 2019'da yaşanan deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk u ziyaret edecek #1


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