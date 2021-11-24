Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünya genelinde enflasyonu tetikledi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, koronavirüs sonrası dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti ve “İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik” dedi.

"DÜNYA GENELİNDE ENFLASYONU TETİKLEDİ"

Küresel ölçekte meydana gelen arz talep dengesizliğinin emtia fiyatlarını artırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyatları Endeksi ekim ayında yıllık yüzde 31,5 oranında artarak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştır. Uluslararası Para Fonu Emtia Genel Endeksi keza ekim ayında yüzde 74, enerji fiyatları yüzde 176, enerji dışı emtia fiyatları ise yüzde 20,5 oranında artmıştır. Küresel emtia fiyatlarında gözlenen bu olağan dışı seyir, dünya genelinde enflasyon oranlarını da tetiklemiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı VİDEO

"TERÖR KARŞISINDA KALICI ÇÖZÜMLER OLUŞTURMALIYIZ"

“Geleceği tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusunda da Müslümanlara birlik çağrısı yaptı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“20 üye ülkenin 42 projesi desteklenecek. İslam ülkeleri birçok zorlukla mücadele ediyor. Kardeş ülkelere gereken desteği vermek gerekiyor. Afganistan'da kalıcı barış ortak temennidir. Afganistan'ın yanında olmak kardeşlik görevimizdir. Afganistan'a yardım etmek önceliğimiz olmalıdır. Filistin'i sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Filistin'i zaafa uğratacak hareketten kaçınmalıyız. İsrail'in Filistin politikalarına 'dur' demeliyiz. Kudüs'ün statüsü için var gücümüzle çalışmalıyız. İslam ve yabancı düşmanı ırkçı söylem artıyor. Suriye'de kalıcı çözümün bulunması zaruridir. DEAŞ, PKK/YPG gibi örgütlerle mücadele sürecek. Libya'daki desteğimizle sahada denge sağlandı. Libya'da istikrar için desteğe devam ediyoruz. Uygur Türklerini hassasiyetle takip ediyoruz."