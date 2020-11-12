Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Programı'nda konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulan ASELSAN'ın savunma sanayii konusunda dünyada en iyi şirketlerden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, kurumda şu zamana dek görev almış herkese teşekkür etti.

700'E YAKIN PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

18 yıl boyunca savunma sanayiinde tam bağımsızlık ilkesinin benimsendiğini de söyleyen Erdoğan, bugüne kadar 700'e yakın projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Kuruluşundan bugüne Aselsan'da yer alan, görev yapan, ülkemizin savunma sanayiine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum.

1975 tarihi, Kıbrıs Çıkarması'nın hemen ertesi yılıdır. Harekatın ardından Aselsan'ın faaliyete geçiriilmesiyle ülkemiz yeni bir döneme adım atmıştır. Aradan geçen yıllarda savunma sanayimizde arzu ettiğimiz hızda gelişme sağlanamamıştır.

"18 YIL BOYUNCA TAM BAĞIMSIZ OLMA YOLUNDA ÇABALARIMIZI SÜRDÜRDÜK"

Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik. 18 yıl boyunca savunma sanayiinde tam bağımsız olma yolunda çabalarımızı sürdürdük.

Rahmetli Özal döneminde başlayan sanayimizi bugünkü yapıya kavuşturduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN tesis açılışında VİDEO

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Bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayiine kavuştuk. Sadece son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 1500'e ulaştı.

Sektör 11 milyon dolar rakamını yakaladı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. Son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi.

Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülke ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesi içindeyiz.

"TÜRKİYE, GİZLİ VE AÇIK AMBARGOLARI KENDİ GÜCÜYLE AŞAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ"

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluk ve gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşan bir ülke haline gelmiştir. Sınırlarımız içinde terörle mücadeleyi rahatlıkla yapıyoruz. Sınırlarımız dışında istediğimiz barış harekatlarını yapıyoruz. Geleceği de kucaklıyoruz.

Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemini geliştiriyoruz, yapay zeka sistemlerine çalışıyoruz, elektromanyetik lazer sistemlerini tasarlıyoruz.

Son olarak maalesef Kanada ambargo uyguladı. ASELSAN'da yerlisini ürettik, ihalarımıza taktık yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık, aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. Her alanda bu anlayışla hareket ederek yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyeye çıkartacağız.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan ASELSAN bugün çok geniş alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Haberleşme, radar, elektronik harp, elektrooptik, güvenlik, insansız otonom araçlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemi, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık var.





"ASELSAN, YENİ SİSTEMLER KAZANDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR"

ASELSAN yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Geldiğimiz noktada alt yüklenicileri, paydaşlarıyla beraber seri üretime devam ederken, güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazandırmayı sürdürüyor.

Enerji, sağlık, ulaştırma gibi alanlarda da çözümler üretiyor. Bugün yeni sistemlerden birisinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

Halen TSK'nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin yenilerini TSK'ya teslim ediyoruz. Havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi hedeflere karşı en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız atom ismi verilen 35 mm. parçacıklı mühimmatla dünyada az ülkenin sahip olduğu bir seviyeye sahip olur hale geldi.

Tabii bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri gerçekleştirmeye başlıyoruz. Düşman radarlarının tespit edilmesi, köreltilmesinde elektronik harp sistemimiz çok büyük rol oynadı. Yeni nesil Koral projesini başlatıyoruz. Düşman unsurlarını algılama, karıştırma, köreltme anlamında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak.

Başlattığımız yeni proje ve teslimini yaptığımız sistemlerimizin projelendirme, geliştirme ve üretimimi için Savunma Sanayi Başkanlığımızı ve ASELSAN'ı bir kez aha tebrik ediyorum.

"UYDU FIRLATMA TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. ROKETSAN'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı artık uzay liginde olduğunuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyoruz.

Yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık.

İnşallah milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır. Daha planlı, daha sistematik ve orta uzun vadeli hareket etmemiz gereken bir döneme girdik. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur.

Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Bu konuda vakıf şirketlerinden yanı sıra sektörümüzden de azami gayret bekliyorum.

Bu alanda yapacağımız her yatırımın ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıları olacağını unutmamalıyız. Bugün ciddi cari açığımız varsa, bu cari açığı minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez.





"HEDEFLERİMİZE EN KISA SÜREDE ULAŞACAĞIZ"

Savunma sanayinde kurumlarımız arasında işbirliği, uyumu, paylaşımı geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Cumhurbaşkanınız olarak bundan sonra savunma sektörüne her türlü desteği vermeyi devam edeceğiz.

İnsan yetenek profili, araştırma geliştirme merkezlerinin yetkinlik haritası, şirketlerin kapasitesi konusunda çok daha güçlü koordinasyona ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı ile bakanlıklarımızın, kurumlarımızın daha yakın bir işbirliğine sahip olmalarını istiyoruz. Tüm özel kuruluşların yakın ve samimi bir şekilde hareket etmesi ARGE derinliği ve önemi bakımından da önemlidir."