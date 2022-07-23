Asgari ücrette yapılan son artışa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında yapılacak yeni düzenlemeyle vatandaşların refah seviyesinin artacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrette yıl boyunca yapılan artışa ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabit ücretlilerin refahı için enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını söyledi.

"Yılbaşında yine gerekeni yapacağız"

"Ocak ayında yüzde 50 artış yapmıştık. Temmuzda memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5500 lira olarak belirledik." diyen Erdoğan, yılbaşında yeniden bir maaş artışı yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin konuştu

"Vatandaşımızdan sabır bekliyorum"

Vatandaşlardan bu konuda sabır bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sabit ücretlilerin refahı için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında yüzde 50 artış yapmıştık. Temmuzda memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5500 lira olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum. Sizlerden destek istiyorum."