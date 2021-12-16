Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücrette işverenin yükünün azaltıldığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 2 hafta süren asgari ücret zammı pazarlıklarında mutlu son geldi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de asgari ücretin 4 bin 253 lira olacağını açıkladı.

Pazarlık masasında hükümet tarafından işverenlerin de yükünün azaltıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, damga ve gelir vergisinin kaldırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"İŞVERENİ İHMAL ETMEDİK"

"Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz.

"450 LİRA İLAVE YÜKÜ KALDIRDIK"

Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz ViDEO