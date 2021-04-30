Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeterince aşısının olduğunu ve eylül-ekim gibi yerli aşının da geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CİDDİ MİKTARDA SPUTNİK V AŞISI İNŞALLAH GELECEK"

Aşı konusuna değinen Erdoğan, "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek. Oradan da ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." dedi.

"GÜNEY KIBRIS'A GÜVENMİYORUM, İNANMIYORUM"

Kıbrıs Zirvesi'ne ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı konusunda sıkıntı yok VİDEO