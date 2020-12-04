Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı olmak konusunda bir sıkıntı görmediğini belirterek, vatandaşlara örnek olacağını söyledi.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadeleler devam ederken, virüse karşı üretilen aşıların geliştirme ve tedariği de sürüyor.

Türkiye'ye 11 Aralık tarihinde gelecek olan ilk koronavirüs aşılarına ilişkin öncelik sıraları tartışılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da aşıya yönelik açıklamalar geldi.

Ayasofya Camii'nde cuma namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhabirler, koronavirüs aşısı olma durumunu sordu.

AŞI GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Aşıda çeşitlilik ilkesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ve Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"AŞI KONUSUNDA SIKINTIM YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin aşı olup olmama durumuna ilişkin "Konuyla ilgili olarak da şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. " cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmamda sıkıntı yok VİDEO

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"VATANDAŞLARIMIZA ÖRNEK OLMAK İÇİN ADIM ATMAMIZ GEREK"

Sağlığını korumak için gerekenleri yapacağını belirten Erdoğan, "Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yoluyla, vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." dedi.