Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı yaptıracak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı yaptıracak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak?

Çin aşısının ülkemizde uygulanmaya başlaması ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da örnek teşkil etmesi amacıyla koronavirüs aşısı olacağı öğrenildi.

Türkiye'nin Çin'den sipariş verdiği 3 milyon doz Sinovac koronavirüs aşısı 13 Ocak tarihinde canlı yayınd Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Bilim Kurulu üyelerine uygulandı.

İlk aşının Koca’ya yapılmasının ardından bugün sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Yaklaşık 100 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğu belirtildi.

Bunun üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman aşı olacak? sorularını araştırmaya başladı.

Konuyla ilgili merak edilen detaylar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı.

CUMHURBAŞKI ERDOĞAN AŞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK üyeleriyle birlikte bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısını olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AŞI OLACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısı sonrasında aşı olacağını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası hastaneye gideceğini söyledi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanımızın önerileri doğrultusunda bugün örnek olmak için aşı yaptıracaktır" dedi.