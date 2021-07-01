Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye, 50 milyon doz aşılama yaptı.

Gururlu tabloyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SAĞLIKLI YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Yerli aşı TURKOVAC ile Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah koronavirüsle mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İLK DOZU OLANLARIN SAYISI 35 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme Platformu verilerine göre; 34 milyon 860 bin 498 kişi ilk, 15 milyon 148 bin 664 kişi ise ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.