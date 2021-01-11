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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama uygulaması başlıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama uygulaması başlıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşı uygulamasının perşembe veya cuma günü başlamış olacağını açıkladı.
    • AA
    • 11.01.2021 - 20:04
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 20:28
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merakla beklediği müjdeli haberi duyurdu.

    "AŞILAMA BU HAFTA BAŞLIYOR"

    Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, aşılamanın perşembe ya da cuma başlayacağını söyledi.

    Bu çalışmaların gereken önceliğe göre başlayacağını da vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

    "Gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman aşısında görüşmeler devam ediyor. Rus ve İngiliz menşeili aşıları da takip ediyoruz. "

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama uygulaması başlıyor VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama uygulaması başlıyor #1

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