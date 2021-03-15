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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibariyle yapılan aşı sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını söyledi.
- AA
- 15.03.2021 - 19:46
- Güncelleme : 15.03.2021 - 19:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Koronavirüsle mücadele sürecinde yapılan desteklere değinen Cumhurbaşkanı, aşılama süreci hakkında bilgi verdi.
Erdoğan, bugün itibariyle koronavirüs aşısı yapılan vatandaşlarının rakamının 11 milyon 500 bine ulaştığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı VİDEO
Ayrıntılar gelecek...