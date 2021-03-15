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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibariyle yapılan aşı sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını söyledi.