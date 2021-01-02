Türkiye'nin aşı çalışmalarına değinen Erdoğan, aşıların kullanımıyla ilgili tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla mücadeleye değindi.

Vatandaşların sağlığıyla birlikte işini, aşını ve geleceğini korumak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgiyi paylaştı.

TÜRKİYE'NİN AŞI ÇALIŞMALARI

Erdoğan, en geç nisan ayında Türkiye'nin kendi aşılarının kullanıma hazır hale geleceğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"AŞILARIMIZ NİSANDA KULLANIMA HAZIR OLACAK"

"Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum.

İnşallah en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

"ASIL GÜNDEME YOĞUNLAŞABİLECEĞİZ"



Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde salgının bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte asıl gündem konularımıza yoğunlaşabileceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılarımızı nisanda kullanıma hazır hale getireceğiz ViDEO