Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye yavrumuza gerekli operasyonlar yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te pitbulllar tarafından saldırıya uğrayan Asiye'nin tedavisi için en iyi doktorların seferber olacağını, sorumlu kişilerin ise gereken bedelleri ödeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katıldı.

Burada gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki pitbull dehşetine değindi.

"TEDAVİ İÇİN GEREKLİ HER ŞEY YAPILACAK"

İki pitbullun saldırısı sonucu suratı parçalanarak hastanelik olan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili konuşan Erdoğan, "Asiye yavrumuzu maalesef pitbull köpekleri parçalama noktasına getirdi. Yavrumuzu ambulans uçakla Antalya'ya naklettik. Gereken her şey yapılacak.

"EN İYİ DOKTORLAR AYARLANACAK"

Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız." dedi.

"BU KÖPEKLER PARASI BOL OLANLARIN KÖPEKLERİ"

Daha sonra pitbull besleyen kişilere sitemde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu köpekler parası bol olanların köpekleri.

"O YAVRU PARAMPARÇA OLUYOR"

O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz."





"BABASINI İŞ İÇİN İDEAL BİR YERE ALACAĞIZ"

Erdoğan, kızının saldırıya uğradığı binada görevli olan baba Hüseyin Ateş için de güzel bir haber duyurdu. Erdoğan, yeni bir iş imkanı sunulacak baba Ateş'le ilgili "Babasını da kapıcı olarak çalıştığı yerden alıp ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Asiye yavrumuza gerekli operasyonlar yapılacak