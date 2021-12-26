Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası ile konuşarak sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Türkiye'nin gündeminde.

Yaşadıkları ve babasının da çalıştığı sitenin yöneticilerine ait 2 pitbull bahçede küçük kıza saldırmış ve ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Hastenede tedavisi süren küçük Asiye için Türkiye ayağa kalktı.

Son zamanlarda sıkça yaşanan köpek terörü için bu olay bardağı taşıran son damla oldu.

Konu ile yakından ilgilenen ve köpek saldırılarının tamamen ortadan kaldırılması için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net mesajlar vererek belediyeleri göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye'nin babası ile konuştu VİDEO

BABA İLE GÖRÜŞÜP BİLGİ ALDI

Asiye'nin sağlık durumu ile ilgili sık sık bilgilendirilen Cumhurbaşkanı, bu kez talihsiz kızın babası ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye'nin babası Hüseyin Ateş ile görüşmesinde küçük kızın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.





"ASİYE'NİN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Nasıl durumu, konuşuyor mu? Anne nerede? Ben Ömer Bey ile daima irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşaallah. O konuda da gerek vali bey gerekse Fatma hanım gerekli şeyleri yapacak. Namazlarımda da dua edeceğim. Rabbim şifalar versin." ifadelerini kullandı.





