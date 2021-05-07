Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıyı kimseye vermeyiz gibi bir mantık yanlış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıyı kimseye vermeyiz gibi bir mantık yanlış

Aşının formülüyle alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilmin, tüm insanlığın ortak malı olduğunu belirterek kimseye vermeme mantığının yanlış olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının patentinin kaldırılmasına yönelik değerlendirmeler yaptı.

"İLİM TÜM İNSANLIĞIN ORTAK MALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. 'Kimseye vermeyiz' gibi bir mantık yanlış.

Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.

Biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık. Almanların ürettiği Uğur Beylerin eşiyle beraber ürettikleri aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz. Rus aşısı Sputnik V ile Putin ile görüşmelerimiz var. Daha sonra ortak bir üretime gireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıyı kimseye vermeyiz gibi bir mantık yanlış VİDEO

