Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

ASKERLERLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI

Burada yaptığı konuşmasının ardından iftarını yapmak üzere Ankara'daki 4. Kolordu Komutanlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını askerlerle birlikte yaptı.

İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle birlikte iftar yaptı VİDEO