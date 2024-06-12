Cumhurbaşkanı Erdoğan, astronot Atasever'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya seyahati öncesi havalimanında Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti.

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Türkiye'nin ikinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunu tamamlayıp yeryüzüne döndü.

Mikro yer çekiminde deneyler gerçekleştiren Tuva Atasever, Türk Uzay Programı için kritik bir dönemecin geçilmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, yörünge altı araştırma görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile bir araya geldi.

Ailesi de hazır bulundu

Görüşmede Cihangir Atasever'in ailesi de hazır bulundu.

Aileye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.