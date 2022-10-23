Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK pilotlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopterinin pilotlarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

Diyarbakır'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından otobüs ile TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Silvan'a geçti

Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan'a geçti.

ATAK helikopteri pilotlarını selamladı

AA'nın aktardığına göre burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.