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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

    Millet bahçesine dönüştürülecek Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanın dikimini yaptı.
    • 29.05.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 17:06
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    Uzun yıllar İstanbul'da hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi için tarihi gün bugün.

    İstanbul'un fethinin yıl dönümünde yapılan etkinlikle birlikte Atatürk Havalimanı'na ilk fidan dikimi yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce kişinin akın ettiği etkinlik alanına giriş yaparak, ilk fidan dikimini gerçekleştirdi.

    İlk fidan ekildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fidan dikimine eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki öğrenciler eşlik etti.

    Fidan ekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, fidanların can suyunu verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı na ilk fidanı dikti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı na ilk fidanı dikti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı na ilk fidanı dikti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı na ilk fidanı dikti #4


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