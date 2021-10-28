Açılış sırasında müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk Havalimanı'na da millet bahçesi açılacağını söyledi.

Ankara'daki AKM Millet Bahçesi Açılışı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşik Kalkınma Devrimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki yeşil ve sosyal alanların artırımına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir müjde verdi.

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na yeni bir millet bahçesi yapılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil iklim dostu projelerin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NA YENİ MİLLET BAHÇESİ KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır bir eser olacağına dikkat çekerek, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz.

Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin, hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesi kuruyoruz VİDEO



"2053 VİZYONUNA ŞİMDİDEN HAZIRLANMAYA BAŞLIYORUZ"

Ülkeye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğmiz günlerde yaptığımız bir anlaşma ve Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da Yeşil İklim Dostu projeler için kullanacağız. İnşallah ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimiyle 2053 vizyonuna hazırlamaya şimdiden başlıyoruz." ifadelerini kullandı.