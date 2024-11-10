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Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün ebediyete intikal etti.

10 Kasım 1938'de, saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini veren Atatürk'ün anısı, yurdun dört bir yanında anıldı.

Bu kapsamda bir tören de Ankara'da düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen Anma Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna ait yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele töreni sırasında bazı açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ BÜTÇEDEN HARCAMA YAPILMADAN İNŞA EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken satırbaşları ise şöyle:

10 Kasım'da böyle bir açılışı gerçekleştirmek bizim için de özellik arz ediyor. Milli bütçeden harcama yapılmadan inşa edildi. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Tesisimiz milletimize hayırlı olsun. Elinizdeki makaslar bugünün anısına sizlere hatıradır. Hepimizde bunlar kalacak. Bunlar aynı zamanda müzemizde de kalıyor.

ANMA TÖRENİ'NE KATILACAK

Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katılmak üzere salona geçti.