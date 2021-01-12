Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesiste incelemelerde bulunarak elleriyle at besledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı.

Açılışta bir konuşma yaparak ata sporlarının önemini vurgulayan Erdoğan, kendisi için hazırlanan ok atışı ve atlı gösteriyi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi VİDEO



ELLERİYLE BESLEDİ

Cumhurbaşkanı, daha sonra tesiste incelemelerde bulundu. Atların bakım alanlarını da inceleyen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı, atları elleriyle besledi.