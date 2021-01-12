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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi

    Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesiste incelemelerde bulunarak elleriyle at besledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 18:00
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı.

    Açılışta bir konuşma yaparak ata sporlarının önemini vurgulayan Erdoğan, kendisi için hazırlanan ok atışı ve atlı gösteriyi izledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi VİDEO

    ELLERİYLE BESLEDİ

    Cumhurbaşkanı, daha sonra tesiste incelemelerde bulundu. Atların bakım alanlarını da inceleyen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı, atları elleriyle besledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, atı elleriyle besledi #5

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