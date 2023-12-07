Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da! Mevkidaşıyla bir araya geldi Atina'ya inen ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Bu kapsamda da Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Yunan yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan, daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığına hareket etti.

Burada Sakellaropoulou tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir döneme vesile olacağına inanıyorum"

Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir döneme vesile olacağına inanıyorum. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor. Bugün geniş bir heyetle buradayız.

"Hedef aramızdaki 5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak"

Bakanlarımız anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu alanlarda ne gibi adımlar atarız bunu görüşeceğiz. Tabii aramızdaki hazırlıkları bakan arkadaşlarımız yaptı. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola anlamlı şekilde devam edeceğiz. Gelecek için daha hayırlı olacaktır.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise ikili görüşme öncesi şu açıklamalarda bulundu:

"Siyasi iradeyi geliştirmemiz elzemdir"

Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.



Etrafımızda cereyan eden olaylara göz atacak olursak iki ülke olarak beraber çalışmamız, barışa refaha hukuka saygı bazında bu değerleri ileri götürmemiz karşımıza çıkmakta. Her zamankinden fazla ortak siyasi iradeyi geliştirmemiz elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. İlişkileri yürütebilmek, barışı koruyup daha ileri düzeye götürecektir

"Türkiye halkına barış dileklerimizi iletmenizi rica edeceğim"

Sayın Cumhurbaşkanı bu düşüncelerle size dost Türkiye halkına barış dileklerimizi iletmenizi rica edeceğim. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin çalışmalarına başarılar dilerim.

6 yıl sonra ilk ziyaret

Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 5’incisine katılmak üzere 6 yıl aradan sonra Atina’ya giden Erdoğan'ın bu hamlesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan, önce Atina’daki ‘Proedriko Megaro’da (cumhurbaşkanlığı binası) Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ardından da bitişiğindeki ‘Megaro Maksimu’da (başbakanlık ofisi) Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek. İki lider, basına açıklama yaptıktan sonra, yine başbakanlık ofisinde çalışma yemeği şeklinde geçecek YDİK toplantısına başkanlık edecek.

Bakanlar ise YDİK toplantısı öncesi ayrı görüşmeler gerçekleştirecekler. YDİK çerçevesinde, bazı ikili anlaşmalar imzalanması ve ortak bir bildirinin yayınlanması bekleniyor.