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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa doğalgaz bulamıyor, raflar boş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa doğalgaz bulamıyor, raflar boş
Avrupa'nın doğalgaz bulmakta zorlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine çoğu Avrupa ülkesinde market raflarının boş olduğunu belirtti.
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 15:33
- Güncelleme : 29.08.2022 - 15:40
Avrupa'nın doğalgaz bulmakta zorlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine çoğu Avrupa ülkesinde market raflarının boş olduğunu belirtti.
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