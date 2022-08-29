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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa doğalgaz bulamıyor, raflar boş

    Avrupa'nın doğalgaz bulmakta zorlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine çoğu Avrupa ülkesinde market raflarının boş olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:40
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