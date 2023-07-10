Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

DHA NATO Zirvesi yarın başlıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak Zirve öncesinde liderler bu şehre gitmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da. Erdoğan, burada ortak toplantılar dışında birçok liderle görüşme gerçekleştiriyor.. Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Michel ile birlikte kameraların karşısında poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra görüşmeye geçti.