Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, Avrupa ve ABD'de market raflarının boş olduğunu söyleyerek, "Elhamdülillah bizde, bolluk, bereket yoluna devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin, 2023 hedeflerine ulaşmada emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE DEĞİNDİ

Salgının yarattığı küresel kriz nedeniyle dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısına değinen Erdoğan, konuyla ilgili Avrupa ve ABD'yi örnek gösterdi.

"ABD VE AVRUPA'DA RAFLAR BOŞ"

Cumhurbaşkanı, ABD ve Avrupa'da market raflarının boş olduğunu belirterek Türkiye'de bolluk yaşandığının altını çizdi.

"TÜRKİYE'DE BOLLUK BEREKET VAR"

Erdoğan konuyla ilgili, "Şu an Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de Avrupa'da, ABD'de raflar boş. Elhamdülillah bizde, bolluk, bereket yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ve ABD'de raflar boş

"GÖZLERİ VAR GÖRMEZ, KULAKLARI VAR DUYMAZ, DİLLERİ VAR HAKİKATİ SÖYLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Şu an Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de Avrupa'da, ABD'de raflar boş. Elhamdülillah bizde, bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Nankörlere ne anlatırsan anlat, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakikati söylemez."