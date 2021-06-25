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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da aşı ücretli, bizde böyle bir şey yok

    Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde aşının ücretli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de aşıların ücretsiz olduğuna dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 17:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da aşı ücretli, bizde böyle bir şey yok

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok..."

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