Avrupa'nın terörle mücadelesinin raflarda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerindeki temel gıda maddelerine erişim sıkıntılarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan burada ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk ekonomisinin tüm saldırılara rağmen ayakta kaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı, Avrupa'da son dönemde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Tedarik zincirinin kırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji krizine giren Avrupa'daki marketlerden gelen boş far görüntülerini hatırlatan Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor"

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkartacağız. İş dünyamız da vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. 20 yıl önce Doğu'nun Güneydoğu'nun halini düşünün.

Yatırımlar burada var mıydı? Ama şimdi Doğu'da Güney Doğu'da yatırımlarımız devam ediyor. İhracat arttı. Büyüme başladı. Şimdi Türkiye dünyada büyüyen ülkeler arasında ilk 3'te ilk 5'te yerini alıyor. Artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor.

Bugün geniş bir alanda sözde değil fiilen etki sahibi bir konuma geldik. Çevremizde siyasi krizler kol gezerken, biz güven içinde geleceğimize bakabiliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da raflar boş VİDEO

"Avrupa'nın haline bakın, raflar boş"

Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin olduğunu gösteriyor. Bu iyileşme hızlanacak ve Şubat ayından itibaren kontrolü kolay bir yere gelecektir. Şu an ellerinde 4 tane silah var. Birisi ekonomi, birisi diplomasi, diğeri mülteci. Bunlarla bu iktidarı, daha doğrusu Erdoğan'ı nasıl indiririz diye bakıyorlar.

Yaklaşık 1 yıl önce kur dengesizliğiyle ortaya çıkanları kimse iktisadi olaylarla izah edemez. Ekonomi diyorlar, şimdi Avrupa'nın haline bakın. Elhamdulillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil, ama Avrupa'da raflar boş. Avrupa'nın terörle mücadelesi ortada, ama Türkiye terörle mücadele etkin. "