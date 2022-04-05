Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatları tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

"TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum."