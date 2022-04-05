- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı
5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatları tebrik ediyorum" dedi.
- AA
- 05.04.2022 - 21:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.
"TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum."