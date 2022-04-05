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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

    5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatları tebrik ediyorum" dedi.
    • AA
    • 05.04.2022 - 21:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

    "TEBRİK EDİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü nü kutladı #1


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