Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Scott Morrison arasındaki görüşmede, ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile iş birlikleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Scott Morrison telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Scott Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

'DOST ÜLKE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avustralya’yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini belirtti.