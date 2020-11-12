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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Scott Morrison arasındaki görüşmede, ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile iş birlikleri ele alındı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Scott Morrison telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Scott Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

    'DOST ÜLKE'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avustralya’yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü #2

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