Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek olan Karl Nehammer, "İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, jeopolitik krizleri önlemek amacıyla diplomasi görüşmelerine devam ediyor.

Avusturya Haber Ajansı (APA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avusturya Başbakanı Nehammer'in, haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği öğrenildi.

Madrid'de NATO Liderler Zirvesi'nde görüşecekler

Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.

Öte yandan; geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.

Ülke basınında geniş yer bulan açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi.

"Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum"

Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok sayıda görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda, İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Üst düzey temaslar

İki ülke arasındaki ilişkiler, son dönemde çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda ilerleme kaydetmişti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Antalya Diplomasi Forumu'na katılması ve son olarak Nehammer'in 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Rusya ziyareti öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerleme kaydetmesine katkı sağlamıştı.