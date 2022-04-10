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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel konuları ele aldı.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 20:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İkili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya'daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti.

    Türkiye-AB ilişkileri

    Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa'nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü #1


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