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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayaşlı çiftçi ve ailesiyle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayaşlı çiftçi Bekir Dikmen ve ailesi ile birlikte iftar yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.05.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 21:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayaşlı çiftçi ve ailesiyle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yoğun programının ardından Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan çiftçi Bekir Dikmen ve ailesine konuk oldu.

    ÇİFTÇİ DİKMEN VE AİLESİYLE İFTAR YAPTI

    Çiftçi Bekir Dikmen ve ailesi tarafından büyük bir çoşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sofralarına oturdu. Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

    SAMİMİ ANLAR FOTOĞRAFLARA YANSIDI

    Yemek sonrası evin küçük çocuklarına aldığı oyuncakları takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ev halkının arasındaki samimi anlar ise fotoğraflara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayaşlı çiftçi ve ailesiyle iftar yaptı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayaşlı çiftçi ve ailesiyle iftar yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayaşlı çiftçi ve ailesiyle iftar yaptı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayaşlı çiftçi ve ailesiyle iftar yaptı #4

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