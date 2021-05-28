İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii’nde kılınan ilk cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geçti.

Burada İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

BEĞENİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti icra ederek, davetlilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Ali İmran Suresi’ni okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an okudu VİDEO



"RABBİM DAHA DA GÜZEL GÜNLER GÖRMEYİ NASP ETSİN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun da hafızlık icazet törenine ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Düzenlenen törende yerini alan bir kedinin objektiflere yansıyan görüntüsünü paylaşan Altun, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Ayasofya Kebir Camii Şerifinde, hafızlarımızın icazet törenindeyiz. Mevlanın yarattığı bir güzel de burada bize eşlik ediyor. Belki de biz ona eşlik ediyoruz, kim bilir… Rabbim, güzele güzelle ermeyi, bu millete daha da güzel günler görmeyi nasip etsin."