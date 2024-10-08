Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'na geçti.
AYASOFYA FOTOĞRAFLARI SERGİSİNİ GEZDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisini ziyaret etti.
Sergiyi gezen ve fotoğrafları tek tek inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ait olan fotoğrafı imzaladı.
70 ESER SERGİLENİYOR
Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen sergide, sanatçılara ait 70 eser, Ayasofya’nın ışık ve zaman içindeki zerafetini gözler önüne seriyor.
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