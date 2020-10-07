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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat levhası hediye etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediye ettiği hat levhaları, caminin duvarına asıldı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 12:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat levhası hediye etti

    86 yıl sonra ibadete açılan ve dünyanın gözünün üstünde olduğu Ayasofya Camii’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 özel hat levhası hediye etti.

    Hediye edilen hat levhalarının üzerinde Al-i İmran Suresi’nin 173. ayeti olan "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ile Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazdığı görüldü.

    DUVARA ASILDI

    Değerli bu iki hat levhası caminin duvarlarına asıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat levhası hediye etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat levhası hediye etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat levhası hediye etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat levhası hediye etti #3

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