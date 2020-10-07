Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediye ettiği hat levhaları, caminin duvarına asıldı.

86 yıl sonra ibadete açılan ve dünyanın gözünün üstünde olduğu Ayasofya Camii’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 özel hat levhası hediye etti.

Hediye edilen hat levhalarının üzerinde Al-i İmran Suresi’nin 173. ayeti olan "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ile Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazdığı görüldü.

DUVARA ASILDI

Değerli bu iki hat levhası caminin duvarlarına asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’ya 2 özel hat levhası hediye etti VİDEO