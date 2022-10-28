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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmamız bile büyük bir meydan okumadır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmamız bile büyük bir meydan okumadır

    Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden cami olarak açmanın bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş büyük bir meydan okuma olduğunu belirtti.
    • 28.10.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 18:13
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladı.

    "Ayasofya'yı açmamız bile büyük bir meydan okumadır"

    Ayasofya'yı yeniden cami olarak açmanın bile küresel vesayete büyük bir meydan okuma olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Ayrıştırılmaya, çatıştırılmaya çalışılan kim varsa Türkiye'nin 20 yılına sığdırdığımız büyük devrime katkı vermiştir. Dışlanan Müslüman, dilinden dolayı ayrılıkçıya uğrayan Kürt'ün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevi'nin, haksızlığa uğrayan Hristiyan ve Yahudi'nin herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.

    Nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmamız büyük bir meydan okumadır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya yı açmamız bile büyük bir meydan okumadır #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya yı açmamız bile büyük bir meydan okumadır #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya yı açmamız bile büyük bir meydan okumadır #3


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