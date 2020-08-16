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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının ikinci gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.
    • AA
    • 16.08.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 11:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçti.

    Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine gitti.

    AYDER YAYLASINA ÇIKTI

    Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası nda #1

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